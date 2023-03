Pozzallo. Venerdì due iniziative nel ricordo di Giorgio La Pira

Il prossimo 10 marzo si terrano a Pozzallo due iniziative dedicate a Giorgio La Pira.

Il primo incontro si terrà presso il Cine Teatro Giardino alle ore 09,30.

Tema dell’incontro sarà Giorgio La Pira e i giovani. L’incontro è stato promosso ed organizzato dall’Associazione per la gioventù Giorgio La Pira, e dall’Istituto d’Istruzione Superiore Giorgio La Pira, dal Club per l’Unesco di Pozzallo in collaborazione con l’Opera per la gioventù Giorgio La Pira di Firenze.

I giornalisti Claudio Turrini, Giovanni Spinoso e don Paolo Tarchi dialogheranno con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Giorgio La Pira.

Claudio Turrini, giornalista professionista, è stato caporedattore e vicedirettore del settimanale Toscana Oggi, del quale ha diretto la testata online.

Giovanni Spinoso è stato redattore del quindicinale Politica di Firenze, collaboratore del settimanale Mondo domani. E’ stato giornalista professionista del quotidiano Avvenire, esteri e inviato, e redattore della sede RAI di Firenze.

Don Paolo Tarchi, sacerdote della Diocesi di Fiesole, è stato assistente spirituale dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira di Firenze. Dal 2000 al 2008 è sato direttore dell’ufficio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per i Problemi Sociali e il Lavoro. Dall’ottobre 2008 al 2011 a Londra per una esperienza con gli italiani all’estero.

Claudio Turrini, Giovanni Spinoso e don Paolo Tarchi hanno conosciuto Giorgio La Pira, sono dei testimoni diretti, da giovani hanno condiviso numerose esperienze con il professor La Pira.

Il secondo incontro si terrà presso la Chiesa San Giovanni Battista, dove alle ore 18 sarà celebrata una messa per la pace in Ucraina alla quale seguirà la conferenza Giorgio La Pira costruttore di pace tenuta da Claudio Turrini e Giovanni Spinoso.

L’incontro è stato promosso ed organizzato dall’Associazione per la gioventù Giorgio La Pira, dalle Comunità di parrocchie di San Giovanni Battista e Madonna del Rosario in collaborazione con l’Opera per la gioventù Giorgio La Pira di Firenze.

Salva