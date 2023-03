Marina di Modica. La villetta dell’illegalità ora è legale

All’orizzonte il mare, appena dopo la siepe del giardino. E’ quello che l’occhio vede dalla villetta di via del Laghetto, a Punta Regilione nella ridente frazione di Marina di Modica. La villetta che stamattina è stata consegnata al Comune modicano dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. E’ lo Stato che ha vinto, c’è voluto tempo ma alla fine la procedura di confisca prima e di consegna dopo è stata perfezionata. Presenti alla cerimonia di consegna il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il procuratore della Repubblica Fabio D’Anna, il questore Giusy Agnello, i comandanti provinciali dei Carabinieri col. Carmine Rosciano e della Guardia di finanza col. Walter Mela. Per il Comune di Modica il commissario straordinario Domenica Ficano. “Lo Stato può impiegare tempo ma arriva sempre alle conclusioni nelle sue procedure, quello di oggi vuole essere un chiaro messaggio per fare desistere chi intende fare attività illecite – ha sottolineato il Prefetto Ranieri – un grazie per la tempestività al Comune di Modica ed al suo commissario straordinario che hanno condiviso questo percorso. L’immobile sarà utilizzato in favore di quelle donne che subiscono, a vario titolo, violenza di genere”. Sarà una casa rifugio per donne vittime di violenza. Lo ha annunciato il Prefetto e lo ha assicurato il commissario Ficano “Con il Prefetto Ranieri abbiamo individuato la violenza di genere come finalità per questa villetta. Abbiamo voluto piantare un alberello di mimosa proprio per questo e proprio alla vigilia dell’8 marzo – ha spiega la dottoressa Ficano – sarà un centro antiviolenza, una residenza protetta. Non abbassiamo la guardia nella lotta al malaffare, ognuno di noi anche nel suo piccolo deve fare il suo dovere”. La villetta di via del laghetto, parte di un complesso di villette a schiera, si sviluppa su tre livelli. E’ ampia, gode di tutti i servizi ed ha un giardino con annesso cortile. Il suo valore è di 180mila euro. L’immobile è stato confiscato alla famiglia Triberio che possiede altri beni nel Lazio e che utilizzava la villetta solo per qualche settimana per le vacanze estive. Da oggi è patrimonio del Comune di Modica.

