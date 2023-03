A Ragusa si è svolta l’assemblea provinciale Sinistra Italiana

Si è svolta a Ragusa l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana. Erano presenti tesserati e simpatizzanti da Ragusa, Modica, Vittoria, Scicli. Si è iniziato il tesseramento per l’anno 2023 con il rinnovo delle tessere precedenti e alcune nuove iscrizioni, si è parlato delle sfide che il partito dovrà affrontare: le tragiche realtà della guerra e delle migrazioni, i preoccupanti rigurgiti fascisti, la crisi climatica sempre più devastante che richiede una immediata transizione ecologica, la proposta di autonomia differenziata che rischia di condannare le regioni del sud ad un eterno sottosviluppo, la crisi dei servizi pubblici evidente in particolare nella sanità. Su ciascuno di questi temi la federazione ragusana di Sinistra Italiana ha intenzione di organizzare conferenze pubbliche nei prossimi mesi. Si è poi discusso delle prossime elezioni amministrative e del posizionamento di Sinistra Italiana nelle alleanze elettorali dei diversi comuni. L’assemblea, vivace e partecipata, ha mostrato una comunità unita e felice di condividere gli ideali di una sinistra che non ha paura di porre i temi con chiarezza e radicalità.

