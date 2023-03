Riuscito a Ragusa il torneo interregionale “Tigre d’inverno”

La palestra Pappalardo di Ragusa ha ospitato il torneo interregionale “Tigre d’inverno – Prima edizione” di arti marziali cinesi e sport da combattimento, sotto l’egida del Csen, comitato provinciale di Ragusa. Sono state presentate in campo le discipline del kung fu moderno e tradizionale, del sanda light, del tuishou, i demo per i bambini under 12 e le dimostrazioni di grappling ed Mma (discipline che avranno il loro spazio competitivo al prossimo torneo). L’evento sportivo organizzato da Arti d’Oriente Asd in partnership con il settore Wushu kung fu & sanda Csen Sicilia, magistralmente diretto dal maestro Davide Migliorisi, è stato possibile grazie alla collaborazione del comitato provinciale Csen di Ragusa, presieduto a livello provinciale da Sergio Cassisi, e grazie alla sinergia di intenti con il Comune di Ragusa nelle persone del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport, Eugenia Spata. Ancora una volta la scuola di kung fu tradizionale Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa si riconferma punto di riferimento per le arti marziali cinesi nella provincia di Ragusa, con il maestro Davide Migliorisi che, lo ricordiamo, ha portato le arti marziali cinesi nella provincia iblea nei primi degli anni ’90 con grande orgoglio di tutta la comunità e degli appassionati del settore. In tutto questo periodo, la scuola ha consolidato in parallelo il settore sport da combattimento (sanda, Mma, pugilato, tuishou, grappling, Bjj no gi, lotta) per dare la possibilità ai giovani di sperimentare la propria carriera attraverso l’esperienza del ring. Il torneo di domenica scorsa ha visto la presenza di oltre 100 atleti accompagnati da un pubblico caloroso e presente per tutta la durata dell’evento, all’interno di un clima armonioso, rispettoso, dove sono prevalse le relazioni e la professionalità dei referenti e dei maestri che hanno accompagnato le scuole presenti. L’evento, a cui hanno partecipato le scuole di arti marziali cinesi e sport da combattimento provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia, è stato pensato non solo per mettere in risalto le discipline connesse al mondo del wushu, ma anche per regalare una giornata di sano sport all’intera comunità iblea. La scuola Arti d’Oriente Asd ha chiuso i giochi del torneo con i seguenti podi: 20 primi posti, 8 secondi posti, 8 terzi posti, 16 primi posti pari merito nelle discipline demo. “E’ stata – commenta il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – una entusiasmante manifestazione che ci ha fatto comprendere come le arti marziali abbiano un seguito non indifferente e come questo seguito si sia concretizzato in maniera positiva e operativa nella realtà cittadina iblea. Complimenti al maestro Migliorisi e a tutto lo staff che ha promosso questo evento”.

Salva