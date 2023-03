Rapporto pessimistico in cifre cittadini latino-americani 2023

L’Interdisciplinary Development Consulting SA del Costa Rica, ha pubblicato oggi un rapporto che mostra che il 67 per cento degli ecuadoriani ha una percezione pessimistica dell’economia della nazione. Dei cittadini consultati in Ecuador, solo uno su tre, ritiene che la nazione sia in una buona situazione economica, i restanti ritengono che la corruzione sia la principale causa dei problemi economici, sociali e politici. L’indagine ha riportato che i Paesi che superano il 50 per cento di questo indicatore di dissenso sono El Salvador, con il 72 per cento, seguito da Costa Rica (63 per cento), Messico e Cile, rispettivamente con il 53 e il 51 per cento.

La consultazione ha inoltre evidenziato che Colombia, Honduras, Repubblica Dominicana, Panama, Venezuela, Nicaragua e Perù sono al di sotto del 50 per cento di gradimento. In cima alla graduatoria si pone il Guatemala con il 22 per cento di pessimisti.

Alla domanda sui personaggi pubblici per i quali esiste un parere favorevole, il primo posto spetta all’ex presidente dell’Ecuador Rafael Correa con il 55 per cento dei consensi. Mentre, al primo posto tra i Capi di stato, spicca il pugno duro del presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Il sondaggio comprendeva un campione di 1.200 cittadini di ciascun paese, consultati telefonicamente nel mese di gennaio 2023.

