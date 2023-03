Dal Pnrr 783mila euro per la Casa della Comunità a Santa Croce

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, dei progetti di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di realizzazione di tre Ospedali e otto Case della Comunità, finanziati nell’ambito del Pnrr, tra cui rientra la Casa della Comunità di Santa Croce Camerina per un ammontare di 783mila euro”. Lo dice il sindaco Peppe Dimartino che ha preso parte ad un incontro con i sindaci del territorio, insieme al commissario straordinario dell’Asp Fabrizio Russo e al direttore sanitario Raffaele Elia, nel quale si sono affrontate le problematiche attinenti il mondo della sanità in provincia e nel corso della quale, su domanda del primo cittadino santacrocese, sono state annunciate le novità relative all’utilizzo dei fondi del Pnrr. “Un’altra importante opportunità che ci arriva da questi fondi – dice Dimartino – dopo quella che vedrà il potenziamento dei nostri istituti scolastici. In questo caso parliamo di sanità e quindi di servizi fondamentali per i nostri cittadini, che avranno così la possibilità di avvalersi di prestazioni sanitarie senza doversi spostare in altri comuni”. All’Agenzia Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di committenza, spetta la pubblicazione dei relativi bandi per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione ed esecuzione dei lavori. Per la realizzazione delle opere c’è tempo fino al 2026.

