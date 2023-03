El Salvador. Ben 218 morti sulle strade nel 2023

L’Osservatorio nazionale per la sicurezza stradale di El Salvador ha riferito che il numero di 218 morti in incidenti stradali nel 2023, va considerato come un livello epidemico. L’Osservatorio che riunisce diverse agenzie di sicurezza del Paese centroamericano, ha evidenziato che dei 218 deceduti, 91 corrispondono a motociclisti, 81 sono pedoni, almeno un ciclista, il resto sono automobilisti morti tra le lamiere. L’ente governativo fa notare che finora quest’anno sono stati segnalati 3.008 incidenti stradali con un bilancio di 1.745 feriti. Le principali cause di incidenti mortali includono: distrazione del conducente, l’invasione della corsia opposta, il mancato rispetto della segnaletica stradale, l’eccesso di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, nonché la guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Secondo il Registro pubblico della motorizzazione civile, in El Salvador circolano circa 1,6 milioni di veicoli, dei quali 1,2 milioni su quattro ruote, mentre sono circa 465.567 i motocicli.

