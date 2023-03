Modica, gli studenti dell’Istituto Verga ad Auschwitz con il “Treno della Memoria”

L’Istituto Superiore “Giovanni Verga” di Modica ha partecipato al progetto “Treno della Memoria”, un percorso che promuove l’educazione alla cittadinanza attiva ed alla consapevolezza nei giovani affinché siano protagonisti di un futuro migliore e incapace di ripetere gli errori del passato. Gli alunni delle classi quarte dell’Istituto Verga, accompagnati dai docenti Maria Agosta, Francesca Giardina e Silvio Cavanna, si aggiungono ai 60.000 giovani che negli anni si sono messi in cammino zaino in spalla per farsi testimoni della nostra storia moderna e degli orrori dell’Olocausto, per restituire poi alle proprie comunità un messaggio di cultura e consapevolezza per interpretare meglio il difficile presente e costruire un futuro di pace e di solidarietà. Gli studenti hanno visitato la città di Cracovia con i suoi luoghi simbolo come il ghetto ebraico e la fabbrica di Oskar Schindler e soprattutto i campi di concentramento di Auschwitz- Birkenau, partecipando ad una vera e propria catena di trasmissione dell’impegno e hanno raccolto il testimone della necessità di diffondere la conoscenza di quanto accaduto e la responsabilità di spargere questi semi preziosi. I ragazzi si sono detti emozionati ed orgogliosi di aver preso parte a questa esperienza collettiva ed immersiva a contatto con gli educatori e i volontari dell’associazione ed hanno potuto anche ascoltare direttamente la testimonianza di Lidia Maksymovicz sopravvissuta ad Auschwitz, tutti elementi che contribuiscono in modo incisivo alla loro crescita di studenti e di cittadini di oggi e di domani.

