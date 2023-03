In occasione della Giornata Internazionale della donna il Comune di Monterosso Almo in collaborazione con l’Arci di Monterosso ha organizzato per oggi pomeriggio alle 17,30 nei locali del Centro Giovanile, in piazza San Giovanni, una manifestazione.

Dopo i saluti istituzionali verrà illustrata la scheda del film dal titolo “ The Glorias “ cui seguirà la proiezione. La manifestazione si concluderà con delle riflessioni ed un dibattito.

