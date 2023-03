Modica. Il consigliere comunale Filippo Agosta va con Renzi

Il Consigliere Comunale di Modica, Filippo Agosta, aderisce al progetto politico di Italia Viva ed Azione per le prossime amministrative a Modica. “Ho vissuto la mia prima esperienza politica accanto a Salvatore Poidomani nel gruppo di Modica2038, prendendo coscienza, dall’opposizione in Consiglio Comunale, della grave situazione in cui si trova l’Ente – dice – .

La città ha bisogno di un nuovo progetto, aperto al dialogo, che faccia rinascere la cultura della politica e delle istituzioni.

Ho trovato queste caratteristiche nel nascente progetto del terzo polo al quale aderisco senza riserve.”

