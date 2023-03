Calcio. Frigintini ritrova la vittoria col Città di Canicattini

FRIGINTINI 1

CITTA’ DI CANICATTINI 0

Frigintini: Caruso, Monopoli, Iozzia, Buscema, Ruscica, Di Martino, Sangiorgio, Gugliotta, Calabrese (45’ Tumino), Sella, Colombo (23’ st. Giurdanella). All. Buoncompagni

Città di Canicattini: Latino, Pitino (18’ st. Cancemi), M. Giardina, Rametta, Conselmo, D’Agostino, Sigona, Appiah (43’ st. Lattante), Germano, Spoto, Curisi. All. Forcellini

Arbitro: Yari Lauria Sez. Aia di Agrigento; Assistenti: Calogero Milioto (Agrigento), Nicholas Avola (Ragusa)

Reti: s.t. 41’ Gabriele Giurdanella

Dopo quattro sconfitte consecutive i rossoblù del Frigintini calcio ritornano al successo ed evitano, così, di precipitare ancora più giù in classifica generale (che rimane sempre piuttosto critica, però). La vittoria contro il Città di Canicattini arriva al termine di una gara resa ancora più difficile dalle assenze in contemporanea di ben quattro titolari importanti quali possono essere definiti Fusca, Pianese, Noukri e Caccamo. Il tecnico Samuele Buoncompagni ha fatto di necessità virtù ed ha schierato una formazione alla quale ha chiesto solo di ragionare, non proporre accelerazioni e durare il più a lungo possibile in fatto di tenuta. Requisiti che i ragazzi in campo hanno messo in pratica, anche con l’apporto di Carlo Sella che ha deciso di ritornare in campo per dare un sostegno alla causa rossoblù, non hanno concesso nulla agli avversari e alla fine è arrivato anche il gol del vantaggio siglato dal Gabriele Giurdanella (entrato in campo da un quarto d’ora); gol ampiamente meritato per il gioco espresso dalla squadra e per le occasioni che aveva avuto anche prima del vantaggio. Come quella di Sella al 2’ ma il pallone su tiro in diagonale era terminato fuori d’un soffio; o quelle avute dal Sangiorgio al 24’ e 25’, di Ruscica al 41’ e il palo colpito da Colombo al 42’. Per gli ospiti solo un tiro di Germano al 28’ respinto con i pugni da Caruso. Nel secondo tempo ritmo ancora più blando e per Sella le occasioni su tiri da fermo che hanno creato apprensione al portiere ospite al 4’, 33’, 39’. Il Frigintini ha avuto il controllo del gioco e solo in contropiede gli ospiti hanno cercato di impensierire Caruso che tuttavia non ha dovuto fare nessun intervento. Poi al 41’ il gol che ha sbloccato il risultato, realizzato da Giurdanella che ha ripreso il pallone su precedente tiro di Sella e da pochi metri ha messo alle spalle del portiere ospite. Poi i 5’ di recupero (un’eternità per i rossoblù) e ancora un’occasione con Tumino che ha fallito il 2-0 prima che l’arbitro decretasse la fine del match con il successo dei rossoblù frigintinesi. “Una vittoria -afferma a fine gara il presidente Salvatore Colombo- frutto della volontà dei ragazzi che hanno interpretato il confronto così come preparato in settimana; nonostante l’assenza di molti titolari. Quelli in campo, però, non hanno fatto rimpiangere gli assenti e adesso ci prepariamo a giocare le ultime quattro gare che saranno altrettanti spareggi per ottenere la salvezza della categoria. Che è il minimo indispensabile -aggiunge- dal momento che il roster era stato formato per disputare ben altro campionato. Ormai è andata e nelle ultime quattro gare dobbiamo ottenere i punti salvezza, che giocando così come abbiamo fatto oggi la possiamo ottenere senza dubbio”.

