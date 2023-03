Calcio, Eccellenza. Il Modica torna a vincere

È bastato un gol al quarto d’ora di Sangare’ al Modica per tornare a casa con i tre punti dopo una buona gara giocata contro l’Acquadolcese. I rossoblu una volta in vantaggio hanno rischiato poco, disputando un match giudizioso ed ordinato. Mister Betta ha cambiato alcune cose nella formazione abituale mettendo in campo da subito Incatasciato, Pappalardo e lo stesso Sangare’. I locali hanno avuto la loro migliore occasione al 45’ con un tiro dal limite di Zingales bloccato a terra da Incatasciato mentre sul finire di gara il portiere ospite ha dovuto neutralizzare un tiro di Mincica.

