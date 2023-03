Vittoria, FdI raccoglie le firme per tutelare il verde pubblico

Si è svolta sabato 4 marzo a Vittoria, in via Cavour, la campagna di raccolta firme lanciata da Fratelli d’Italia al fine di tutelare il verde pubblico e fermare lo scempio ecologico della giunta Aiello che sta continuando a eliminare alberi e aree verdi. Nell’occasione è stato diffuso un volantino che racchiude le tante promesse disattese e fatte in campagna elettorale dall’amministrazione Aiello.

“Abbiamo ricevuto un grande riscontro – dice il segretario cittadino di FdI Giovanni Bongiorno – da parte dei cittadini stanchi di un’amministrazione che improvvisa e che non sta mantenendo alcuna promessa. Sulla questione ambientale abbiamo lanciato una raccolta firme: non si può devastare il verde pubblico cittadino senza alcun criterio, lasciando invece proliferare discariche abusive e non punendo gli incivili”.

“Ci siamo confrontati con i vittoriesi anche sul lavoro svolto dal nostro gruppo in consiglio comunale. Un lavoro di denuncia delle tante criticità emerse sui servizi essenziali come la mensa scolastica partita soltanto a marzo e in modo grottesco, come la questione idrica irrisolta, come la perdita dei fondi del Pnrr per il Mercato Ortofrutticolo e l’aumento delle fumarole nelle campagne e della micro criminalità in città. Stiamo costruendo l’alternativa contro degrado e disfattismo”.

