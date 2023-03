“Premio officina 2023” al Ruta Frantoio Oleario

Il Ruta Frantoio Oleario, di proprietà dell’omonima famiglia modicana, ha vinto il premio “Officina 2023”. Quest’anno, per la dodicesima edizione, il tema è stato “L’olio è progresso”. Nei fatti l’azienda ha ottenuto tre diversi premi.

A Milano, per ritirare il riconoscimento, c’era Ciccio Ruta, che sta portando avanti, insieme alle sorelle, la tradizione avviata dall’omonimo nonno a Castelluccio (territorio di Noto) e proseguita dal papà Giorgio. Il premio è stato assegnato per la speciale confezione regalo: un concentrato di Sicilia che porta, ovunque, “le cose che amiamo”. Nei fatti sono stati tre i riconoscimenti ottenuti; uno per la lattina, un altro per la confezione e il terzo per la bottiglia testa di moro.

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare le aziende alla cura e all’abbigliaggio delle confezioni di olio extra vergine di oliva, olii provenienti da altre materie prime, condimenti, olive, paté e sottoli, prodotti della cosmesi a base di oli da olive, derivati dall’ulivo e oggettistica e manufatti per l’olio.

