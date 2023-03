L’Avimecc Volley Modica ospita Napoli al “PalaRizza”

Gara casalinga per l’Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio alle 16, al “PalaRizza” riceverà la visita della QuantWare Napoli in uno sfida che potrebbe delineare il futuro di entrambe le squadre.

Il sestetto di Giancarlo D’Amico, dopo quattro battute d’arresto consecutive cercherà il successo pieno per dare un calcio al periodo di crisi e dare così una svolta decisiva al finale di stagione che vede i biancoazzurri non tagliati fuori definitivamente dalla zona play off, ma neanche al sicuro dalla zona play out.

Chillemi e compagni devono cercare di fare valere il fattore campo e soprattutto di non perdere la concentrazione nei momenti difficili del match e cercare di lottare da squadra su ogni pallone.

In settimana la squadra ha lavorato al meglio con la consapevolezza dell’importanza del match contro i partenopei, dove sarà necessaria la miglior Avimecc Volley Modica sia sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l’aspetto mentale.

Napoli arriverà al “PalaRizza” con il morale alto dopo la vittoria casalinga ottenuta nel turno precedente con la capolista Catania e sulle ali dell’entusiasmo proverà a fare punti anche contro i biancoazzurri della Contea, che nonostante il periodo poco felice che stanno attraversando hanno ancora in mano il loro destino e tanto del prossimo futuro dipenderà dalla gara di domani. Un successo, ridarebbe fiducia a una squadra che non ha saputo esprimere tutto il suo potenziale e servirebbe al morale di tutto l’ambiente, che nonostante le vicissitudini di questo finale di stagione continua a credere in questo gruppo.

Salva