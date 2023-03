Santa Croce. Al via interventi di rimozione e pulizia litorali

Sono iniziati gli interventi di rimozione e pulizia manuale e meccanizzata dei litorali camarinensi. Ne dà notizia il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, specificando come, dopo l’eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane, l’Amministrazione comunale si sia da subito attivata per la risoluzione del grave problema delle canne spiaggiate, della vegetazione e rifiuti che si sono accumulati nelle spiagge del litorale. “Dopo aver potuto apprezzare l’impegno dei turisti e di alcuni cittadini e associazioni che si sono volontariamente attivati per la rimozione manuale di una parte dei rifiuti in alcuni punti del nostro litorale – evidenzia il primo cittadino – in questi giorni è iniziato l’intervento da parte nostra, che prevede una prima fase di rimozione manuale differenziata dei rifiuti vari ed un successivo con mezzo meccanico, trasporto e conferimento degli stessi presso un centro di compostaggio autorizzato. Abbiamo evitato, tramite questo intervento, che eventuali ulteriori mareggiate avessero potuto insabbiare la vegetazione e i rifiuti. Tra l’altro, i ponti di primavera sono alle porte e vogliamo presentare il nostro litorale nelle migliori condizioni possibili da qui alle prossime settimane. Ringraziamo naturalmente gli uffici per lo sforzo profuso per porre rimedio a questa grave problematica in tempi record. Si tratta di lavori che si rendevano necessari e che, anche grazie alla collaborazione spontanea di tanti cittadini, ci permetterà di riportare il nostro litorale nelle condizioni ottimali”.

