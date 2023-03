Calcio. La Virtus Ispica domenica ospita il Real Siracusa

Un’altra gara da dentro o fuori. E’ la partita che la Virtus Ispica sarà chiamata a sostenere domenica con il Real Siracusa. Un match, quello in programma al Comunale di Pozzallo, dal cui esito sarà possibile determinare l’orientamento futuro della squadra giallorossa. Nel corso della settimana, mister Giuseppe Trigilia ha fatto allenare il gruppo con la consueta determinazione, sapendo, tra l’altro, di potere contare sul recupero di Priola e Lorencini che ad Acicatena non erano stati della partita per squalifica. “Dovremmo essere quasi al completo – chiarisce l’allenatore – ci stiamo preparando bene. Sono abbastanza soddisfatto. E’ chiaro che incontreremo una squadra, il Real Sr, che giocherà con la testa libera perché siamo noi che abbiamo tutto da perdere. Loro, è certo, disputeranno l’incontro in maniera tranquilla. Del resto, stiamo parlando di un gruppo ben organizzato, di un allenatore importante che ben conosce la categoria, di una società strutturata che sta cercando di fare bene e che, secondo me, si sta programmando per il futuro. Per quanto ci riguarda, ho cercato di trasmettere ai ragazzi un messaggio e cioè che dobbiamo tirare fuori l’agonismo giusto proprio in occasione di questi incontri, senza eccedere ma cercando di capire che i tre punti in palio sono per noi vitali. Alla luce delle sfide previste dal calendario, i tre punti ci permetterebbero, secondo me, di lasciare l’ultimo posto in classifica”. Tra le note di questo incontro, anche il fatto che giocherà l’ex di turno, Hurtado. “So che ci tiene – ancora Trigilia – a fare una buona prestazione, a dimostrare di non essere un giocatore da scartare ma di potere fare la differenza avendo scelto di condividere la nostra causa. Speriamo bene. I presupposti ci sono tutti”.

