Pozzallo. Riapre il centro diurno disabili

Riapre il Centro Diurno Disabili a Pozzallo un servizio fondamentale per i nostri ragazzi speciali e per le loro famiglie che lo scorso mese di Febbraio ha dovuto drasticamente chiudere provocando notevoli disagi.

Il Centro riapre nonostante i tentativi, da parte di qualcuno che ha cercato di impedirne la riapertura.

Si è lavorato senza sosta per garantire l’immediata ripartenza che avverrà lunedì 6 marzo 2023.

Pozzallo è uno dei pochi comuni della Provincia che garantisce questo servizio con fondi comunali, proprio a dimostrazione dell’importanza che lo stesso riveste per l’Amministrazione Comunale e per tutta la cittadinanza.

“Durante questo mese tante sono state le interlocuzioni con le famiglie che si sono trovate ad affrontare molti problemi per la repentina chiusura. Abbiamo manifestato la nostra vicinanza, impegnandoci al massimo per ridare in tempi celeri la possibilità ai nostri ragazzi di ritornare a frequentare il Centro, che per loro rappresenta un luogo importantissimo sia dal punto di vista educativo, ma anche dal punto di vista sociale. Non ci si è fermati qui, si è ulteriormente migliorata la qualità del servizio. Il nostro unico e solo obiettivo sarà quello di garantire la continuità, come fin’ora c’è sempre stata, del servizio e migliorarlo sempre di più” afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Azzarelli.

