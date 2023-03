Ospedale Maggiore Modica. Riapre Rianimazione

Dopo 15 giorni dalla chiusura, riapre il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Era stato chiuso lo scorso 16 febbraio dopo il maltempo, a causa delle infiltrazioni e i rischi di caduta del tetto sul quale si è accumulata l’acqua piovana. I pazienti erano stati trasferiti in altri reparti. Nel frattempo si attendono le autorizzazione per attivare la nuova sede della divisione diretta dal dottore Rosario Trombadore, che sarà allocato al primo piano della struttura sanitaria di Via Aldo Moro.

Salva