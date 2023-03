Diga Santa Rosalia, eliminate le discariche lungo il sentiero

Sono state eliminate le discariche abusive sulle sponde del lago di Santa Rosalia. È questo il risultato dell’intervento svolto nei giorni scorsi da parte del Distaccamento Forestale di Ragusa.

“Si tratta di un’azione assai importante” dicono dal gruppo ModicaImmaginandoIlFuturo che, lo scorso mese di dicembre, aveva segnalato al Comando del Corpo Forestale la presenza di discariche abusive lungo il sentiero che dalla Strada Statale 194 conduce sino alle sponde della diga.

“Con questo intervento infatti – spiegano – si evita che le acque vengano contaminate e soprattutto che ci possano essere ulteriori degenerazioni da parte di cittadini indisciplinati ed incivili che sfruttano queste situazioni ambientali già compromesse per compiere ulteriori abusi. Peraltro – proseguono dal gruppo ModicaImmaginandoIlFuturo – questo si verifica in una zona di grande pregio ambientale, meritevole di maggiore attenzione, che adesso, grazie all’opera del Distaccamento Forestale, torna alle cure dei visitatori, con la speranza che questi vorranno custodire un ambiente unico nel nostro territorio e che andrebbe fatto scoprire ed apprezzare da tutti, a partire dalle scuole sino agli escursionisti o a chi vuole sceglierlo per una gita fuori porta”.

L’intervento del Distaccamento Forestale di Ragusa ha interessato tutto il sentiero che dalla Statale 194 si muove verso le sponde del lago, ripulendo i lati e asportando anche le piante infestanti che ormai si erano mescolate ai rifiuti. Inoltre, sono state eliminate due pericolose discariche sorte in zone adiacenti la diga.

“Vogliamo ringraziare il Corpo Forestale per l’ottimo lavoro svolto – concludono dal gruppo modicano – e confermiamo il nostro impegno nel sorvegliare e nell’affiancare le istituzioni che ispirano il loro comportamento all’interesse superiore della comunità”.

Salva