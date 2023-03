A Pozzallo incontro con il poeta e scrittore “Domenico Pisana”

Nel quadro di un progetto educativo finalizzato a comprendere il ruolo e la funzione della poesia nel nostro tempo, nonché a riflettere sulla sua importanza come “atto dello spirito” capace di creare nuovo umanesimo, l’Istituto “Amore” di Pozzallo ospiterà dal 7 al 20 marzo il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo.

L’iniziativa si snoderà in un dialogo di alcune classi con l’autore, al fine di fare accostare gli studenti, attraverso poesie, filmati, scrittura creativa ed esperienze poetiche, alle problematiche umane e sociali della contemporaneità, facendo comprendere il valore etico-estetico, di impegno civile e sociale della poesia.

Domenico Pisana ha pubblicato: 10 libri di poesie, 12 testi di critica letteraria, con saggi su Leopardi, Clemente Rebora, Montale, Quasimodo, Umberto Saba, Garcia Lorca; 11 testi di carattere etico – teologico, 3 volumi di carattere storico-politico.

E’ stato ospite in importanti Festival Internazionali (Bosnia, Turchia, Spagna, Matera), e sue opere sono tradotte in inglese, francese, spagnolo, turco, rumeno, polacco, russo, macedone, albanese, serbo, arabo.

Tra i sui vari premi nazionali e internazionali si segnalano: Medaglia d’Argento per la valorizzazione dell’arte e della cultura, conferita dall’Accademia Italiana “Gli Etruschi” di Vada (Livorno),1988;

Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità”,2006; Premio Capitale Iblea della cultura, 2015; PremioSicilia Federico II alla cultura, 2016; Premio Europeo FARFA per la critica letteraria, Pozzallo, 2017;

Premio alla cultura “Magister vitae”, San Vito Lo Capo, 2017; Medaglia d’oro alla carriera, ricevuta dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, 2022; Medaglia d’argento alla carriera per i 35 anni di attività giornalistica, 2020; Premio letterario d’onore per opere complete “Naji Naaman”, ricevuto in Libano dalla Fondazione “Naji Naaman”, 2021.

