Modica. Forza Nuova: banchetto contro la guerra

Si è tenuto oggi a Modica in Piazza Matteotti un banchetto di propaganda di Forza Nuova con la presenza del segretario regionale Giuseppe Bonanno Conti, per promuovere il tesseramento 2023 e per la raccolta firme contro la guerra.

Forza Nuova con questa prima uscita tra la gente, dopo qualche anno di assenza sul territorio, ha registrato una buona partecipazione di persone che hanno manifestato stima nei confronti del movimento che da 25 anni è sempre coerente con i propri principi e che non si è piegato alla repressione e ai ricatti di regime, le stesse persone hanno manifestato dissenso nei confronti della guerra ucraino-russa e forte avversione nei confronto della Nato e del nostro governo che invece di attivarsi per la pace continua a mandare e promettere ulteriori armamenti all’Ucraina.

Forza Nuova ribadisce no alla guerra, no alla Nato, no alle sanzioni alla Russia che hanno provocato solamente disagi al popolo italiano.

