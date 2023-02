Modica. Alla scoperta del Museo Civico “F.L. Belgiorno”

In programma all’Auditorium di Palazzo della Cultura di Modica (Sala Triberio) tre importanti eventi culturali per la promozione delle collezioni del Museo Civico “F.L.Belgiorno”. Gli eventi organizzati dal Direttore onorario del Museo Prof. Giovanni Di Stefano, avranno come protagonisti i professori Paolo Nifosì, Uccio Barone, oltre allo stesso Di Stefano. Il primo appuntamento, previsto il 27 febbraio alle ore 18.00, riguarderà un tema intrigante: Modica ed Ercole. Il prof. Nifosi, notissimo Storico dell’arte, presenterà’ alcuni documenti su una fontana con una statua di Ercole a Modica nel XVI secolo e Giovanni Di Stefano parlerà della statua in bronzo di era ellenistica esposta al Museo. Questo primo appuntamento, con questi inediti resoconti, sarà un intreccio fra il mito di Ercole e la città di Modica. Seguiranno altri importanti momenti su Quasimodo e la sua collezione e su l’unità e i reperti del Museo. Gli altri appuntamenti sono previsti il 5 marzo, visita guidata al Museo con Giovanni Di Stefano e il 21 aprile. Di grande spessore Culturale – ha dichiarato il Commissario Straordinario Domenica Ficano – saranno le relazioni che svolgeranno i relatori sui beni archeologici e storico-artistici esposti nel Museo.

Salva