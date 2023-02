Avimecc Volley Modica, contro Casarano per cercare la svolta

Delicata gara casalinga domani per l’Avimecc Volley Modica che alle 17 al “PalaRizza” ospiterà la Leo Shoes Casarano con l’obiettivo di tornare a vincere e mettere in archivio il periodo poco felice costato tre sconfitte consecutive.

Il sestetto di coach Giancarlo D’Amico è in una situazione delicata di classifica, ma ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori e lottare fino alla fine per un posto al “sole”.

Chiaro che i margini di errore sono ormai ridottissimi e ogni punto di ogni singola partita sarà importante per il futuro dei biancoazzurri che prima della sosta per la final four di Coppa Italia avranno a disposizione due gare casalinghe per provare a risalire la china.

Compattezza e determinazione sono le due cose essenziali per mettersi alle spalle un periodo non buono e l’aiuto del pubblico del “PalaRizza” potrebbe essere quel supporto in più per tornare a essere la vera Avimecc Volley Modica che si è vista in passato soprattutto nelle gare casalinghe.

“Siamo consapevoli di arrivare alla sfida con Casarano dopo alcune prove sicuramente sottotono di tutta la squadra – spiega il presidente Ezio Aprile – dove sicuramente non si è vista a vera Volley Modica, ma sappiamo anche che ora c’è l’occasione per riscattarci avendo a disposizione due partite casalinghe consecutive prima della sosta per la Coppa Italia. Cosa più importante – continua – è che con la classifica molto corta, fortunatamente abbiamo ancora il nostro destino nelle nostre mani. Se è vero che non siamo matematicamente fuori dalla zona play out, infatti, non siamo ancora matematicamente fuori dalla zona play off. La nostra è una situazione di classifica in cui tutto è possibile e sfruttare bene anche con l’aiuto del nostro pubblico le due gare al “PalaRizza” diventa fondamentale. Quindi – conclude il presidente dell’Avimecc Volley Modica – servirà il massimo impegno e la massima determinazione da parte di tutti per provare a risalire la china e poi sfruttare la settimana di pausa per caricare le batterie in vista del rush finale della stagione”.

