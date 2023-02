Scicli, il neo assessore Puglisi a confronto con le associazioni della città

Scicli. Le associazioni di Scicli hanno incontrato l’assessore al Turismo Peppe Puglisi

nell’ aula del consiglio comunale.

Al primo tavolo tematico riguardante il settore Turistico/Culturale, hanno partecipato molti rappresentanti delle principali associazioni locali per fare il punto rispetto al percorso da portare avanti a sostegno dello sviluppo del territorio. Tra i punti all’ordine del giorno la questione dei tributi locali, il piano per il decoro urbano e la programmazione della prossima stagione estiva.

“L’elemento che accomuna queste realtà è che svolgono, ciascuna per il proprio scopo, – dice l’assessore al ramo Peppe Puglisi – un’azione di promozione del territorio, producendo concretamente e quotidianamente un’offerta di servizi, e delineandosi quindi come protagonisti di una funzione pubblica sempre più essenziale.

Questa particolare condizione risulta essere un’enorme risorsa per tutto il territorio e per l’amministrazione locale che, senza dubbio, non riuscirebbe ad essere altrettanto efficiente in assenza di un sussidio così prezioso.

La sinergia tra Comuni ed Associazioni non è dunque più configurabile solo come un (utile) valore aggiunto per una comunità, ma è elemento fondamentale ed essenziale per la stessa. E’ stato dato risalto al fatto che le associazioni possono essere preziosi alleati delle Pubbliche Amministrazioni nei diversi settori di attività di interesse collettivo.”

