San Giacomo senz’acqua. Ragusa in Movimento: “Inaccettabile”

“Con costernazione e profonda amarezza prendo atto del grande disagio con cui i residenti di San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, continuano a fare i conti visto che, anche in questo periodo, lamentano disservizi idrici di notevole portata, con numerose abitazioni senza acqua corrente. Una vergogna assoluta rispetto a cui occorre chiedere conto e ragione a chi di competenza. Consorzio di bonifica o amministrazione comunale che dir si voglia, qualcosa dovrà essere fatta per risolvere la situazione visto che gli impegni presi, già la scorsa estate, non sono andati a buon fine”. Lo dice il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, che esprime il proprio profondo dissenso per una situazione che non è affatto degna della città di Ragusa. “Siamo convinti – aggiunge Chiavola di RiM – che tutto quanto stia accadendo è qualcosa che penalizza fortemente i nostri concittadini che risiedono nella frazione di San Giacomo. Ancora più grave il fatto che a distanza di mesi non si sia riuscita a trovare una soluzione e che arrivino, come una circostanza che ha il sapore di una beffa, le bollette idriche da pagare spedite dall’ente gestore di un servizio che ormai è solo un disservizio. Tutto questo è senza significato. Tutto questo è una situazione fortemente lesiva della dignità di queste persone che hanno con forza bisogno che possa essere fornita una risposta il più possibile adeguata”.

