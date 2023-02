La minaccia fantasma…di Ruben Ricca

Nel 1995 Umberto Eco scrisse un piccolo articolo intitolato, profeticamente, Il fascismo eterno in cui dettaglia una serie di sintomi comuni a ogni ideología Neo o pre-fascista. Molto preoccupato, Eco avverte di certi discorsi e narrazioni che fingono di essere democratici ma che non lo sono. A questa lista bisognerebbe aggiungere oggi “Il superamento dell’ideologia”. Lo scopo di questa nota è quello di rendere ridicola questa stravagante teoría. Eco dice “Lo spirito critico ammette distinzioni e distinguere è segno di modernità, il disaccordo è uno strumento di progresso delle conoscenze”. Superate le ideologie (dico io) si eliminano i disaccordi. “Il disaccordo è, inoltre, segno di diversità, il fascismo cerca il consenso e sfrutta la paura della differenza”. “L’elitarismo è un aspetto di ogni ideologia reazionaria perché è fondamentalmente aristocratica”. Consideriamo per un momento di scartare le ideologie. Cosa facciamo con la laurea in Scienze Politiche? Bisognerebbe anche eliminare dal dizionario diverse parole: avanguardia, conservatorismo, liberale, reazionario, monarchico, anarchismo, socialismo, anarchico capitalismo, comunismo, demagogia, autarchico, repubblicano, tirannia, oligarchia e un lungo eccetera di termini che riferiscono diverse ideologie. Si può abolire il Diritto senza ideologie? Cosa facciamo con la Proprietà Privata? Aboliamo i Diritti Umani? Diritti degli Animali? La difesa dell’Ecologia? Ricordiamo che il suffragio femminile universale è una conquista di governi democratici con ideologie concrete. Una comunità di formiche ha ideologia? La nuova stravaganza oggi è quella di fare una Dichiarazione di Principi per superare le ideologie (alcuni hanno già provato) Si può giocare al Fascismo in molti modi e il nome del gioco non cambia. L’ideologia deve essere studiata come falsa credenza perché nel XX secolo l’hanno degradata fino all’oblio o alla confusione e perché l’uso dispregiativo del termine intende l’ideologia come discorso di Controllo Sociale. È accusata di essere radicale ma essere radicale è attaccare un problema alla radice. E la radice per l’uomo, è l’uomo stesso. Il fondamento di ogni ideologia sono le contraddizioni sociali. Marx pensava che finché una società non supera le sue contraddizioni di Classe (sociale) non si potranno superare le ideologie. Superare le ideologie creerebbe un vuoto ideologico che dovrebbe essere riempito, da chi? Forse da quelli stessi che dicono che bisogna superare le ideologie. Non si rende conto il lettore? È un modo per svuotare di contenuto il Soggetto Sociale per “riprogrammarlo con qualcos’altro”. Che sorpresa! Cento anni fa l’orrore è venuto dalla mano delle Camicie Nere, oggi può arrivare dalla Morbida Persuasione del Consenso. Una volta superato il Soggetto Ideologico, come prendere decisioni per governare la città? Coloro che difendono questa stravaganza parlano di Idee che sostituiscono le Ideologie. Ma come sviluppare le idee se non in modo ideologico? È imbarazzante scriverlo, questo viene insegnato al primo anno di Filosofia (epistemologia di base) Ho la sensazione che coloro che gridano il superamento delle ideologie aprono temerariamente il vaso di Pandora o hanno dimenticato la Storia di Roma (Le idi di marzo, per esempio) Superate le ideologie, perché abbiamo bisogno del Parlamento? (o del Consiglio Comunale?) Avendo perso il loro potere di mandato i cittadini non agiscono e sono chiamati solo pars pro toto a svolgere il ruolo di popolo. Ricordiamo che Mussolini ha liquidato il Parlamento. Superate le ideologie, come distinguere chi votare? In tempi di ipocrisia ogni sincerità sembra cinismo.

Ruben Ricca (regista e autore)

