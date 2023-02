Ciclista investito a Vittoria. E’ grave. Fugge l’auto

Un 30enne ciclista è stato investito a Vittoria da un automobilista che, anzichè prestare soccorso, si è dileguato. La vittima è rimasta a terra esanime e, soccorso, è stato ricoverato all’Ospedale Guzzardi per le gravi ferite riportare. E’ in prognosi riservata. Ora si cerca il pirata della strada, fuggito sgommando. L’incidente stradale si è verificato martedì pomeriggio sulla strada comunale Marangio, nel tratto successivo al piccolo ponte sulla ferrovia. A prestare i primi soccorsi alla vittima è stato un autista soccorritore del 118 in quel momento fuori servizio. Poi è intervenuta l’ambulanza. Indagini in corso da parte della polizia locale per rintracciare l’investitore che rischia la pesante accusa di omissione di soccorso e lesioni gravi.

