Disservizi idrici sono previsti giovedì 23 febbraio p.v. a Marina di Modica a causa di un intervento programmato per domani sulla stazione di sollevamento fogna della via del Laghetto che provocherà la mancata distribuzione alle utenze delle vie del Laghetto, Sanremo, Malta, Taormina, Lipari, del Mare, Agrigento, lungomare Regilione e vie limitrofe. La situazione dovrebbe normalizzarsi nel corso della stessa giornata e comunque non appena conclusi i lavori

