Diprosilac. Accelerare liquidazione aiuti ai produttori di latte

Con la partecipazione degli allevatori interessati si è tenuto il preannunciato incontro promosso dal Distretto Regionale Siciliano Lattiero Caseario. Una occasione per fare il punto sulla situazione della filiera con particolare riferimento al settore della zootecnia da latte oltre che sull’attività distrettuale rivolta all’attuale grave crisi che investe le aziende zootecniche . Dall’incontro è emersa la necessità di dovere intervenire per accelerare la liquidazione dell’aiuto straordinario fissato dalla regione lo scorso anno come intervento straordinario a favore dei produttori di latte crudo per attenuare le perdite derivanti dal forte aumento dei costi di produzione per le ingovernabili conseguenze della guerra tra la Russia e l’Ucraina. In tal senso è stato auspicato un convinto e concreto intervento di tutti i Parlamentari eletti in Sicilia e soprattutto nei territori maggiormente interessati alla produzione di latte .

Nel corso del dibattito è stato riconosciuto il ruolo prioritario e determinante del Distretto per aver lavorato affinché la liquidazione dell’aiuto venga determinata in base al numero delle Uba da latte

e nel rispetto del “tetto massimo” definito è fissato con il decreto del ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste dello scorso 31 gennaio. A conclusione della riunione è stato deciso di sollecitare un incontro con l’assessore regionale dell’agricoltura, anche per affrontare e definire, oltre alla questione riguardante gli aiuti, i passaggi per la certificazione del latte vaccino ed ovicaprino crudo QS per dare concretezza alla filiera Lattiero Caseario con marchio di qualità sicura garantita dalla Regione Sicilia.

