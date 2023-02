Gran Prix di Sicilia farà tappa a Vittoria

Mentre cresce l’attesa per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, i tanti appassionati degli sport all’aria aperta attendono con entusiasmo il passaggio del famoso Grand Prix di Sicilia in territorio Ragusano. Più precisamente nel comprensorio di Vittoria.

Quella del 2023 è l’edizione numero 28 per il Grand Prix di Sicilia di Corsa, valido per il Circuito Gare Nazionali FIDAL Bronze, che in qualche modo si può dire abbia un carattere innovativo rispetto alle edizioni precedenti.

Infatti, per le gare previste per il 2023 si è scelto di adottare misure a favore del benessere dei partecipanti, come sottolineato anche dal responsabile del Grand Prix, Ino Gagliardi: “Un calendario più snello con meno gare, dove la qualità dovrà e sarà sempre messa in primo piano. Un Grand Prix – ha proseguito sempre Gagliardi – più snello con una collocazione degli appuntamenti tale da evitare che gli atleti si ritrovino a correre nel periodo estivo di maggior caldo”.

Un messaggio importante che lo sport vuole dare a tutti: prendersi cura del proprio benessere psichico e fisico, imparando ad ascoltare i bisogni del corpo. Dedicare 10-12 minuti alla pianificazione della giornata fa risparmiare molto tempo e risorse nella vita di chiunque, proprio come avviene nella gestione fatta lungo il tracciato dagli atleti durante le attività agonistiche.

Per cui quest’anno il calendario prevede solo 13 corse, per le quali sono preferiti gli orari mattutini per evitare le fasi più calde della giornata. Ogni provincia siciliana ospiterà una gara, ad esclusione di Palermo, Agrigento, Messina e Trapani in cui si svolgerà anche un secondo appuntamento. Entrando nel dettaglio, il 14 maggio sarà il turno del comune Ragusano di Vittoria, che ospiterà il VI Jazz Run Cross Città di Vittoria (No al Doping Ragusa).

Il 28° Grand Prix Sicilia di Corsa è organizzato dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche: ASD CORRENDO PER ACI – ACIREALE, ATLETICA LICATA, A.S.D. SCIACCA RUNNING, A.S.D. PODISTICA MESSINA, A.S.D. BARRAFRANCA RUNNING, ASD NO AL DOPING RAGUSA, A.S.D. FLORIDIA RUNNING, A.S.D. UNIVERSITAS PA, A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA, A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL, G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI, A.S. DIL. POL.MILAZZO, A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA / A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM.

Per maggiori informazioni e per prendere visione del regolamento di gara si può visitare la

pagina dedicata.

