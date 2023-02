Sarà concorrente dell’Isola dei famosi Cristina Scuccia, comisana, che, secondo l’indiscrezione lanciata da “TvBlog”, andrà Honduras dove parteciperà alla 17^ edizione dell’Isola dei famosi. Il reality che inizierà il 17 aprile e andrà in onda su canale 5 sarà condotto da Ilary Blasi.

La 32enne ex suora di Comiso, che nel 2014 diventò famosa dopo aver trionfato nel talent The Voice of Italy, ha smesso l’abito monacale e si è trasferita in Spagna dove fa la cameriera.

