La Turchia promuove l’adesione alla NATO di Svezia e Finlandia

Il ministro degli Affari esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato oggi che la nazione eurasiatica promuoverà l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO. Lo ha annunciato durante l’incontro ad Ankara con il segretario di Stato americano Antony Blinken. Il ministro degli Esteri ha osservato che “abbiamo precedentemente sospeso il meccanismo trilaterale e, nel prossimo futuro, l’incontro si svolgerà presso la sede della Nato a Bruxelles”. A tal proposito, Blinken ha affermato che “gli Stati Uniti apprezzano enormemente i contributi della Turchia come membro attivo e di lunga data dell’alleanza NATO”. “Continueremo a lavorare insieme per rafforzare e far crescere la nostra alleanza, anche attraverso l’adesione di Svezia e Finlandia, che contribuirà a fornire risorse ancora più forti e capaci all’alleanza”, ha sottolineato il segretario di stato. Da parte sua, il Ministro degli Affari Esteri della Svezia, Tobias Billström, ha annunciato che il suo Paese accoglie con soddisfazione il provvedimento annunciato dalla Turchia. A sua volta, Cavusoglu ha sottolineato che “i nostri problemi con la Finlandia sono minori rispetto alla Svezia. Ma il calendario che condividono riguardo al vertice Nato di Vilnius li rende più legati rispetto ai passi che la Svezia deve compiere. Il buona sostanza il governo turco chiede alla Svezia di ritirare il proprio sostegno alle truppe curde. Di conseguenza, Ankara ha sottolineato al riguardo che “ci sono stati progressi, ma non sono ancora sufficienti”. La strada è ormai spianata.

