Nuovo Pronto Soccorso a Vittoria, e adesso Rianimazione a Modica

Questa mattina l’Onorevole Ignazio Abbate, insieme al Presidente della Regione Renato Schifani, ha preso parte all’apertura del nuovo Pronto Soccorso ed Astanteria del Guzzardi di Vittoria. Una moderna struttura che era ormai diventata una necessità per l’intera comunità ipparina ed iblea in generale che finalmente si è concretizzata grazie alla realizzazione della nuova area di cui fanno parte la camera calda, quattro aree d’emergenza, la sala codici bianchi, la sala d’attesa, l’area triage, l’area d’osservazione breve, un ambiente per gli accertamenti diagnostici e un ingresso dedicato per i pazienti ed ha richiesto un investimento pari a 2 milioni 790 mila euro. “Veramente una gran bella struttura – sono le parole dell’Onorevole Abbate – moderna e pronta ad accogliere al meglio chi soffre e le loro famiglie. Adesso bisognerà incrementare il numero del personale medico ed infermieristico perché la struttura è al servizio di una comunità molto numerosa e richiede sicuramente un numero di addetti superiore. Con il Presidente Schifani abbiamo avuto modo di discutere dei prossimi interventi sul mondo sanitario ibleo. Il Governatore mi ha garantito che il prossimo passo sarà l’apertura del reparto di rianimazione presso l’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”di Modica”.

