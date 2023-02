Camion in verticale sotto un ponte sulla comunale per Vittoria

Incredibile incidente questa mattina sulla strada comunale per Vittoria allo svincolo per Acate. A guardare le foto e i video che stanno girando sui social ci si chiede Come abbia fatto un camion ad incastrarsi verticalmente su un ponte non si comprende. È come se avesse impennato. In realtà il mezzo, al momento dell’impatto con il sovrappasso, era spento e si trovava sopra una bisarca che lo stava portando in un’officina. Incidente questa mattina sulla strada comunale per Vittoria allo svincolo per Acate.

Il conducente del grosso mezzo forse non ha pensato al carico che stava trasportando e con il veicolo che aveva sul vano di trasporto, un furgone della Parmalat, ha urtato il ponte della strada comunale (ex Statale 115). Il mezzo pesante è caduto all’indietro e si è incastrato con la sua parte anteriore su una trave del sovrappasso restando sospeso verticalmente.

Sul posto i vigili del fuoco di Vittoria, la polizia locale e i carabinieri.

foto Franco Assenza

