Oggi: “Giornata Mondiale Giustizia Sociale”

Il 20 febbraio ricorre la Giornata mondiale per la giustizia sociale al fine di intraprendere azioni e misure nel perseguimento dello sviluppo sostenibile. Il 26 novembre 2007, l’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato che ogni anno il 20 febbraio, si celebrerà la giornata mondiale per la giustizia sociale, data in cui si intraprendono azioni a favore dello sviluppo, della multipolarità, della cooperazione e dello scambio tra i popoli per migliorare le condizioni di vita dei più svantaggiati e pari opportunità di sviluppo per tutti. “L’Assemblea Generale riconosce che lo sviluppo sociale e la giustizia sociale sono essenziali per il raggiungimento e il mantenimento della pace e della sicurezza all’interno e tra le nazioni e che, a loro volta, lo sviluppo sociale e la giustizia sociale non possono essere raggiunti se non c’è pace e sicurezza o se tutti i diritti umani e le libertà fondamentali non sono rispettati”, si legge nella nota. Le persone hanno bisogni fondamentali comuni, come la sopravvivenza, l’identità personale, l’istruzione, trattamento e rispetto dignitosi. Quando questi bisogni non sono soddisfatti, emergono ingiustizie contro le quali è urgente agire, soprattutto quando molti di questi problemi sono causati da politiche o azioni sbagliate di persone o entità che finiscono per danneggiare la popolazione su scale diverse. Crisi come quella attualmente vissuta a livello globale hanno riflesso sulle relazioni e le dipendenze tra le economie di tutto il mondo. Le Nazioni Unite riconoscono che il commercio, i flussi di investimenti di capitale e i progressi tecnologici devono essere messi al servizio delle società, un lavoro basato sulla fine dei mali e dell’ingiustizia che pone milioni di persone in tutto il mondo in posizioni di vulnerabilità. Le crisi finanziarie acute, l’insicurezza, la povertà, l’esclusione e la disuguaglianza persistono ancora (e peggiorano) se vengono eretti grandi muri nei vari livelli della società. È fondamentale che un modello multilaterale prenda forma in modo reale e pratico in tutto il mondo e che funzioni sulla base di un insieme di valori e obiettivi comuni e che il suo compito ultimo sia quello di raggiungere uno sviluppo equo nel mondo. In questo, la giustizia sociale è un pilastro fondamentale da tenere in considerazione. Amen.

