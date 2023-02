Roma, danza sportiva. 10 medaglie per la Move Dance di Modica

Si è svolta ad Anagni (Roma) la II tappa del circuito Syllabus Cup per gli atleti di Danza Sportiva.

Una serie di competizioni progettate per promuovere e potenziare il futuro della danza sportiva e che permettono a coppie di ballerini di ogni età di dare il via alla loro carriera agonistica col piede giusto. Presenti giudici di grande lustro – campioni e insegnanti di altissimo livello. Le coppie presenti si sono confrontate con entusiasmo ed onore in un ambiente sereno che rispecchia i valoredella danza e dello sport. Le Syllabus Cup sonoinserite nel più ampio contesto del

Dancesport Heritage (DSH) che è un sistema internazionale di competizioni progettato per salvaguardare il patrimonio dei balli di coppia delle danze standard e latine.

Da questo bacino di talento che vanta numeri sempre in crescita (raggiunte le 1.750 iscrizioni in una sola giornata di gara) nascono i campioni del futuro garantendo una prospettiva di alta qualità per la danza sportiva.

Tanti gli atleti di Modica e Santa Croce Camerina scesi in pista. I più piccoli a gareggiare,nella loro prima volta sul parquet di gara, sono stati Andreacon Alisia di Modica e Matteo con Carla di Santa Croce che,a soli 6 anni nella classe D hanno conquistato le finali.

Piccoli ma talentuosi e fortunati ad avere la possibilità di poter gareggiare già a questa età.

Nella categoria 10/11 classe C tra 22 coppie, hanno gareggiato Jacopo e Michela, raggiungendo unameritatissima finale nelle danze latino americane.

Piergiorgio e Flavia di Modica nella cat.12/13 classe D, sia standard che latini americani, conquistano il podio.

Rinaldo e Tiffany , anche loro modicani,nellacategoria 12/13 anni classe B open, meritano lafinale sia nelle danze standard che latine.

Carmelo e Giuliana di Modica,coppia nata a giugno 2022 nella categoria 12/13 anni,classe C si aggiudicano la disciplina.Tiziano e Benedetta nella cat. 14/15 classe C, entrano in finale sia neglistandard che nei latini.

Anche per Raffaele e Roberta nella cat.16/18 classe B sono arrivate fantastiche soddisfazioni con prestigiosi risultati finali.

La Movedance rientra in Sicilia con ben 10 medaglie Oro, 7 medaglie argento e 4 medaglie bronzo.

Molti degli atleti iblei disputeranno il Syllabus Word Championship, rinomato campionato mondiale già a marzo a Piave di Cento .

“ Un fantastico lavoro nato dalla sinergia tra staff e famiglie ha portato i ragazzi a vivere questi momenti con serenità ma anche impegno, –commenta il direttore tecnico Giovanni e l’allenatore Lorenzo

Grazie al supporto e al percorso Dance SportHeritage stiamo crescendo pian piano i campioni del futuro, stiamo lavorando al massimo con bellissimi risultati e prestazioni.

I ragazzi stanno rispondendo alla grande! Abbiamo preso lo slancio giusto e non vogliamo fermarci qui.”

Salva