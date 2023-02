Bilancio a Ragusa. Vitale: “Giunta dimostra che sa fare il proprio dovere” “

“Questa Amministrazione comunale, ancora una volta, ha dimostrato di sapere fare, sino in fondo, il proprio dovere. L’approvazione del bilancio pluriennale al Consiglio comunale è da leggere in questi termini. Perché, se così non fosse stato, la macchina amministrativa si sarebbe ingolfata. E i prossimi mesi sarebbero stati affrontati senza la dovuta attenzione”. Così il consigliere comunale Daniele Vitale che ricorda come, negli ultimi quattro anni, la Giunta Cassì, a Ragusa, abbia sempre chiuso lo strumento finanziario sempre in positivo e rispettando i termini di legge, come pochi altri Comuni in tutta Italia. “E’ il sintomo più evidente – continua Vitale – della capacità di questa Amministrazione di sapere gestire con la dovuta cura e il massimo rispetto determinate dinamiche. E parlo di rispetto perché mi riferisco alle esigenze di una città come la nostra, circostanza che travalica l’appartenenza a qualsiasi partito. Avere gli strumenti finanziari a posto, significa potere dare a chiunque la possibilità di operare per il bene di Ragusa. Il sindaco Cassì e la sua Giunta, ancora una volta, grazie alla competenza di un Consiglio che ha recepito al meglio certe indicazioni, continuano a lavorare ad altissima velocità dimostrando quanto ci tengono alla crescita del nostro capoluogo”.

Salva