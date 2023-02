Confimprese Ragusa: “Bene l’ordinanza ma servono più controlli”

Un primo segnale. Confimprese iblea plaude all’iniziativa del Comune di Ragusa che impone regole, attraverso una specifica ordinanza, sul sagrato della cattedrale San Giovanni Battista e in tutto il perimetro del centro storico. “Da sette anni abbiamo denunciato una situazione di grande emergenza -spiega Peppe Occhipinti, presidente territoriale di Confimprese iblea – al nostro grido di allarme, questa volta, si sono uniti pure i residenti. Grazie a loro, finalmente, l’amministrazione comunale si e’ attivata con una specifica ordinanza. Abbiamo denunciato, tante volte, episodi di vandalismo con il danneggiamento degli storici sedili in pietra e il lancio di bottiglie di vetro. Episodi gravi di microcriminalità diffusa in tutto il perimetro del centro storico. Il nostro auspicio e che, da domani, ci siano gli opportuni e necessari controlli per fare rispettare, in maniera tassativa, l’ordinanza emanata dal Comune”. Ordinanza in vigore fino al mese di giugno. “Con l’arrivo dell’estate e dei turisti l’ordinanza va estesa per dare decoro e sicurezza in tutto il centro storico”.

Confimprese invita l’amministrazione ad organizzare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per calendarizzare eventi che possono fare rivivere, nuovamente, il cuore della città. “Il nostro auspicio che tornino nuovamente le famiglie -aggiunge Occhipinti -per restituire al centro storico un ruolo di primo piano nel progetto di crescita e rilancio della città.Alle forze politiche, in campagna elettorale, a chi guiderà la città, chiediamo di rompere gli indugi e fissare in modo chiaro gli obiettivi da raggiungere”.

