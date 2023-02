L’Avimecc Volley Modica in cerca di riscatto ad Aversa

Difficile trasferta in Campania per l’Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio sarà di scena al “PalaJacazzi” di Aversa dove il sestetto biancoazzurro sarà ospite della Wow Green House.

Una trasferta impegnativa che arriva dopo due sconfitte consecutive, che ha reso più difficile il cammino verso la zona play off del sestetto allenato da coach Giancarlo D’Amico, che proprio ad Aversa proverà a riscattarsi pur consapevole che la compagine casertana è un osso duro da affrontare.

“Andiamo ad Aversa dopo le sconfitte con Lecce e Roma, che – spiega coach Enzo Di Stefano – sicuramente non erano i risultati che tutti ci aspettavamo per la nostra risalita in classifica, soprattutto perchè venivamo d tre successi di fila. Tutto questo, tuttavia, non ci deve però fare abbassare la qualità del lavoro in palestra e il focus su quello che è il nostro percorso in questa stagione. In questo momento – continua – ci manca sicuramente la continuità nell’esprimere tutte le nostre qualità, sia individuali, sia di gruppo. Tutte quelle volte che siamo riusciti ad esprimere i nostri punti forti, infatti, abbiamo sempre raccolto punti anche con le big del nostro girone. Ora – conclude il vice di Giancarlo D’Amico -non per questo dobbiamo gettare la spugna per quanto riguarda la corsa play off. Tutti siamo consapevoli di esserci complicati la strada, ma fino a quando la matematica non ci condannerà sono sicuro faranno di tutto per non lasciare insperato ogni tentativo”.

