Dirigenti Comune di Vittoria, FdI: “Sprechi di denaro pubblico”

E’ sulla recente delibera della giunta Aiello che interviene il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Vittoria. L’atto dell’amministrazione interviene sulle dirigenze di Palazzo Iacono con due scelte opache e contraddittorie: da un lato Aiello istituisce una nuova direzione “Consulenza Legale” e dall’altro accorpa l’Ecologia con l’Urbanistica.

“Occorre vederci chiaro perché ci sono due profili molto gravi. Con la volontà di istituire una nuova direzione avvocatura, chiamata “consulenza legale”, si crea un doppione di una direzione già esistente nell’organigramma del Comune spendendo così migliaia e migliaia di euro in più ogni anno per un duplicato. L’altro profilo riguarda la volontà, evidente e palese dell’amministrazione Aiello, di avere un proprio “strumento” per scalcare e prevaricare l’autonomia del dirigente e dell’ufficio già esistente”, dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi.

“Aiello non può usare i soldi dei vittoriesi per modellare la macchina amministrativa a sua immagine e somiglianza – tuonano i consiglieri di FdI -. Ci aveva già provato con la nomina, poi bocciata, di un consulente legale e ora ci riprova. Abbiamo predisposto una segnalazione all’Ordine degli Avvocati di Ragusa e all’assessorato Enti Locali della Regione e anche l’accorpamento del settore Ecologia con l’Urbanistica appare singolare. Perché unire due settori così differenti e nodali per la città? A chi giova? Il Comune non è un Monopoli nelle mani di Aiello e dei suoi sodali e non accetteremo i vecchi metodi che per 40 anni a livello urbanistico e amministrativo hanno distrutto Vittoria”

Salva