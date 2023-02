Congresso nazionale +Europa, Iannucci e Schembri delegati iblei

Si sono concluse nei giorni scorsi, anche a Ragusa, le elezioni per decidere i delegati che parteciperanno, il 24, 25 e 26 febbraio, al terzo congresso nazionale di +Europa in programma a Roma e nel corso del quale sarà eletto il nuovo segretario. A Ragusa sono stati eletti Massimo Iannucci, della lista Energie Nuove con Federico Pizzarotti, che è risultata la prima e la più votata in tutta Italia con il 35% di preferenze e che porterà 87 delegati sui 250 totali. Altro delegato eletto a Ragusa Marco Schembri per la lista di Riccardo Magi. “Un grande momento di confronto interno – dichiara Iannucci – che ci ha consentito di capire quali sono le sfide più importanti da affrontare per il futuro, soprattutto a livello locale, con l’obiettivo di garantire risposte di un certo tipo a tutto il territorio a cui ci rivolgiamo. E’ un momento importante ed è essenziale fare in modo che possano arrivare risposte chiare e concrete”. La partecipazione al congresso presupporrà il fatto che anche i delegati ragusani potranno dire la loro per l’elezione del nuovo segretario.

