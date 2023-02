Colombia. Terremoto magnitudo 5.2 nella città di Los Santos

Il servizio geologico colombiano ha segnalato oggi un terremoto di magnitudo 5.2 nella città di Los Santos, dipartimento di Santander, mentre non sarebbero state segnalate perdite umane. Il movimento tellurico è stato registrato intorno alle 08:04 ora locale con una profondità di 150 chilometri, avvertito nelle città come Bogotá, Tunja Manizales, Bucaramanga e Medellín. Testimonianze provenienti dalla capitale del dipartimento Bucamaranga, hanno confermato che il terremoto, è stato preceduto da un’altra scossa di magnitudo minore alle 03:15 ora locale, durata una quindicina di secondi. Il responsabile di Geothreats, Marta Lucía Calvache, ha dichiarato che la Colombia è “un paese sismicamente molto attivo. Il verificarsi di un movimento tellurico o la sua entità non possono essere previsti in Colombia o in qualsiasi altra parte del mondo. Per questo – ha aggiunto – invitiamo la comunità a consultare le informazioni ufficiali postate sui siti istituzionali ”. Il comune di Los Santos registra quotidianamente diverse scosse lievi (da 12 a 20) essendo il più attivo del paese perché si trova su un’antica placca in subduzione, fenomeno per cui la crosta terrestre si infila, al di sotto di un’altra crosta attigua. Al momento non si conoscono i danni materiali provocati dall’ennesimo sisma verificatosi in questo dipartimento.

