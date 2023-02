Rinnovato il Direttivo Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ragusa e Modica

Rinnovate le cariche al vertice dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ragusa e Modica. Cristian Donzello, classe 1986, dottore di ricerca in Economia Aziendale, esperto in programmazione e controllo negli enti locali e docente a contratto di Economia e Bilancio delle Pubbliche Amministrazioni all’Università LUMSA di Palermo, è il nuovo presidente. A completare il direttivo vi sono Carmelo Alecci di Modica, già vice presidente, Andrea Scarso di Modica (già consigliere), Lucia Ciarcià di Ragusa, Valentina De Petro di Ragusa, Federico Chinnici di Comiso, Lorenzo Piccione di Vittoria, Consiglieri. Fanno parte della squadra anche Maria La Raffa, già presidente, Luigi Giarratana (già presidente) e Marcello Sallemi, nel Collegio dei Probiviri. “Lo scopo che da sempre accompagna la vita della Unione – afferma Donzello- è favorire e supportare l’inserimento dei giovani commercialisti nella professione. Viviamo infatti un’epoca di forti cambiamenti nelle forme e modalità di organizzazione degli studi professionali. Diventa fondamentale per i giovani poter contare su una rete che li supporta in maniera adeguata lungo il difficile percorso della crescita professionale. La forza dell’unione risiede, infatti, nei propri associati e nel contributo che tutti insieme sapremo apportare, affinché questa associazione stimoli la formazione professionale e il confronto tra gli aderenti.” Il Nuovo Consiglio Direttivo ringrazia per il supporto l’intero Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa, ed in particolare il Presidente Maurizio Attinelli.

