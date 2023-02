Vittoria. Tentativo di furto in una pizzeria

Tentato furto alla Pizzeria del Corso, in via Cavour, a Vittoria È successo nella notte, quando l’antifurto del locale ha segnalato un’intrusione. Sul posto sono intervenute le guardie giurate dell’istituto di vigilanza «La sicurezza» per appurare cosa fosse successo. E’ stato trovato l’infisso manomesso, poi ha avvisato il proprietario della pizzeria e il commissariato di polizia di Vittoria. Dopo un controllo, il titolare del locale ha fatto sapere che i malviventi non erano riusciti a rubare nulla. Partita la caccia agli autori del tentato furto attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I commercianti hanno chiesto un potenziamento dei controlli, soprattutto nelle ore notturne. Un paio di settimane fa, sempre in via Cavour, un colpo era stato messo a segno nella gioielleria Zammitto a pochi metri dall’incrocio con via Roma.

Salva