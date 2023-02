Il Ragusa Calcio ritrova tre punti d’oro contro il Cittanova

“Una vittoria che vale doppio perché interrompe un lungo digiuno e, poi, perché è una vittoria del gruppo, voluta dal primo minuto al 95esimo”. E’ il tecnico azzurro Alessandro Settineri a commentare in questi termini il suo primo successo in azzurro nel match giocato ieri, valido come ventitreesima giornata del campionato di Serie D, girone I, tra Ragusa e Cittanova. Allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, le aquile si sono giocate il tutto per tutto e, nonostante i vari tentativi per sbloccarla, hanno dovuto attendere il colpo di testa di Varela, che ha raccolto al meglio un ottimo cross su calcio d’angolo di Grasso, prima di poter esultare. Un’annotazione. L’azione vincente è arrivata dalle forze fresche che Settineri aveva messo in campo a metà ripresa per cercare di forzare sull’atteggiamento del gruppo e per riuscire, una volta per tutte, a conquistare una vittoria che mancava dal 20 novembre scorso. Da quel momento, in casa azzurra, erano arrivati solo tre punti. Sino al successo di ieri, il primo dopo il cambio tecnico in panchina. “Credo che – ancora l’allenatore delle aquile – si sia vista una squadra compatta, determinata, dettata al sacrificio, che ha creato tanto anche se dobbiamo essere più incisivi sotto porta che, a un certo punto, sembrava stregata. Abbiamo sofferto praticamente zero se facciamo riferimento alla costruzione delle azioni da parte del Cittanova che ha condotto la propria onesta partita e che, come sapevamo, ha corso tanto. Ci tengo a valorizzare la compattezza dell’intero gruppo e per gruppo intendo la società in ogni componente per la disponibilità a risolvere ogni problema e poi il team di lavoro che mi segue e i calciatori perché i protagonisti sono loro. A un certo punto, quando abbiamo visto che non riuscivamo a sbloccarla, abbiamo cercato di vincerla con gli elementi della panchina che ho trovato motivati e determinati, gente pronta e che ha dato il massimo. Ecco perché parlo di valore aggiunto così come un supporto fondamentale è arrivato dai tifosi e dal pubblico che ringrazio per il sostegno. Il fatto che la gente ci stia vicina è percepito dai ragazzi e può davvero fare molto la differenza”. Il presidente Giacomo Puma è soddisfatto più che per la vittoria per l’atteggiamento della squadra. “Abbiamo iniziato un nuovo cammino e sappiamo che è tutto in salita – continua – speriamo, adesso, di esserci sbloccati. Dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere l’obiettivo. Mi è piaciuto il fatto che la squadra non si sia arresa e sino all’ultimo ha cercato di sbloccare il risultato. Bene così e adesso guardiamo avanti. Pensiamo subito al prossimo impegno”.

