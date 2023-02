Maltempo a Scicli, interdetta spiaggia da Micenci ad Arizza

Danni del maltempo, per la seconda volta in sei anni, nel litorale di Scicli si è verificato lo spiaggiamento di una grande quantità di canne divelte dalla furia dei torrenti, che dalla spiaggia Micenci, in via Lido a Donnalucata, sono spiaggiate fino al lido Arizza-Spinasanta, all’intersezione con la foce del torrente Modica-Scicli.

Nell’arenile sciclitano vi è un tappeto di tre chilometri di canne (arundo donax) che costituisce un pericolo costante per quanti, attratti dalla curiosità definita ormai “turismo post emergenziale”, intendano recarsi a spiaggia a vedere il fenomeno.

Per tale ragione è stata emanata stamani una ordinanza sindacale con cui è interdetto l’accesso alla spiaggia, e sono state previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.

