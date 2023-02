La crisi del Modica Calcio. Da cosa scaturisce

La domanda è: dove ha radici la crisi del Modica Calcio? La formazione del presidente Peppe Rizza è entrata da qualche settimana nel tunnel buio ed ha collezionato tre sconfitte di fila, quattro espulsioni in altrettante partite consecutive, mancanza di gioco e di idee, nonostante l’organico messo su dalla società faccia invidia anche a chi è al vertice della classifica. Con l’avvento di Pino Rigoli al posto dell’esonerato Giancarlo Betta alla guida della squadra, i risultati sono poco lusinghieri: una sola vittoria, con la Nebros, un pari, con il Real Siracusa, e tre sconfitte, Santa Croce, Siracusa e quella casalinga di domenica scorsa per mano dello Jonica. I tifosi l’altro giorno hanno perso la pazienza contestando la squadra ma applaudendo il capitano Ciccio Vindigni (il migliore in campo, come sempre). Anche domenica la squadra ha deluso: la società si è esposta notevolmente a livello economico per raggiungere il massimo obiettivo ma in campo le risposte sono venute meno. Ora è tempo di chiedere la contropartita, di pretendere impegno e attaccamento alla maglia e non solo ai soldi. Se questo non si riuscirà ad ottenerlo già sabato prossimo con il Palazzolo, sarà meglio sciogliere qualche briglia.

Cosa è accaduto all’interno dello spogliatoio in queste settimane? Chi ha giocato a calcio sa bene come funziona. Se qualcosa non piace si formano dei gruppi, volgarmente chiamate “cumacche” che decidono il buono e il cattivo tempo, chi gioca e chi non deve giocare. Ma questo un tecnico esperto come Rigoli non lo avallerebbe mai. E se il motivo della “discordia” fosse proprio l’allenatore? Se il gruppo di spicco non avesse gradito l’esonero di Betta?

Sabato prossimo si potranno avere risposte!

