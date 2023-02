Blocco lavori Ispica-Modica. Dipasquale: “Regione chiarisca”

Un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana è stata presentata dal parlamentare regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale per chiedere informazioni rispetto al paventato nuovo blocco dei lavori sulla Siracusa-Gela, nel lotto Ispica-Modica.

“La grave situazione debitoria in cui si trova il Consorzio Autostrade Siciliane – spiega Dipasquale – impedisce la regolarità dei pagamenti nei confronti della ditta appaltatrice dell’opera. Viene a crearsi un problema ovvio: la ditta paga i lavoratori e non registra le entrate necessarie a coprire questi costi. Il sistema, a un certo punto, si inceppa inevitabilmente. Oltre a questo si deve tenere conto dell’aumento del prezzo dei materiali che, ancora di più, mette in difficoltà ditta e lavoratori. Al presidente della Regione – conclude – ho chiesto di sapere come intenda intervenire nei confronti del CAS e garantire la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione di un’opera di fondamentale importanper il territorio ragusano”.

Salva