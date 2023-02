Partito Democratico Modica. Poidomani è il nuovo segretario

Il circolo di Modica del Partito Democratico ha celebrato il suo congresso cittadino con un’ampia partecipazione di iscritti.

Nel corso della riunione i partecipanti hanno avuto modo di discutere le mozioni dei quattro candidati alla segreteria nazionale e confrontarsi sulle linee programmatiche che il PD dovrà fare proprie dopo il congresso nazionale.

Bonaccini ha riportato 33 voti, Schlein 17, Cuperlo 6, De Micheli 0.

Gli iscritti hanno, anche, rinnovato il Direttivo cittadino ed eletto per acclamazione a segretario di circolo l’Avv. Salvatore Poidomani, affiancato dall’avv. Francesco Stornello come vicesegretario e dal consigliere comunale Giovanni Spadaro come presidente dell’assemblea degli iscritti. Ai neo eletti il compito di affrontare la delicata sfida delle prossime amministrative che vedrà il Pd di Modica impegnato a restituire alla città, dopo nove anni, un clima di confronto politico nel rispetto delle sane regole della democrazia e della buona amministrazione.

